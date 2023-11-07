Fransız 'örümcek adam', Filistin'de barış için 161 metrelik kuleye tırmandı

Fransa’nın "örümcek adamı" olarak bilinen dağcı Alain Robert, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki sivil can kayıplarına dikkati çekmek ve barış mesajı vermek için TotalEnergies'in iş kulesine tırmandı.

Le Parisien'in haberine göre, Fransız dağcı Robert, Filistin meselesinin çözümü için dünya liderlerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Robert, çıplak elle Paris'teki La Defense iş merkezinde bulunan 161 metre uzunluğundaki TotalEnergies'in kulesine tırmandı.

Tırmanırken, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybeden insanları düşündüğünü belirten Robert, Filistin için barış çağrısı yaptı.

Daha önce 14 kez bu binaya tırmanan Robert, tırmanışını tamamladıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

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