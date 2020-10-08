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Gündem Fransız Le Monde: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor
Gündem

Fransız Le Monde: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor

Fransız Le Monde gazetesinde, "Devasa hırslı bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Erdoğan'ın dünyanın büyüklerine meydan okuduğu ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:18:00 -
Fransız Le Monde: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor

Fransız Le Monde gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğu dile getirilen, dikkat çeken bir yazı yayımlandı.

Alain Frachon tarafından "Devasa hırslı bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

'Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor'

Yazıda, Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı.

"O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." ifadeleri kullanılan yazıda, şu görüşlere yer verildi:

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesi'ndeki üstünlüğü nerede?"

'Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor'

'Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...' ifadelerinin yer aldığı yazıda, "Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor." denildi.

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