  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransız hükümeti, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütünü kapattı
Aktüel

Fransız hükümeti, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütünü kapattı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:11:21 -
Fransız hükümeti, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütünü kapattı

PARİS (AA) - Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin feshedildiğini belirtti.

CCIF'nin birkaç yıldır "İslamcı" propaganda yaptığını öne süren Darmanin, Bakanlar Kurulunun kararını da paylaştı.

CCIF'den 19 Kasım'da yapılan açıklamada, "Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF'ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Derneğin 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedilen açıklamada, CCIF'nin merkez ofisinin yurt dışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilmişti.

Açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verilmişti.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF'nin kapatılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması

İran Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir a..
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay