Fransız gazetesinden Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi: Maalesef bu yolu seçmedi

Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı ile başlayan gerilim devam ediyor. Türkiye'nin "diyalog" ve "müzakere" çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan uluslararası anlaşmaları çiğneyerek adaları silahlandırmaya başladı. Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Fransa ise bölgede provokasyon peşinde koşan Yunanistan'a arka çıktı.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep eden Fransa'nın çakma "Napolyon"u Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfetti. Macron'un bu skandal tavrı ülkesinde de tepkilere yol açtı.

Fransız L'Opinion gazetesi Macron'un hukuksuz iddialarla Türkiye'yi sahillerine hapsetme planları yapan Yunanistan'ın yanında yer almasına tepki gösterdi.

Doğu Akdeniz meselesinde tansiyonun düşürülmesi ve aktörlerin müzakere masasına oturtulması gerektiğini aktaran Fransız gazetesi haberinde "Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi ve Yunanistan'ın yanında yer aldı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) peşinden gitmemesi gerektiğine vurgu yapan Fransız gazetesi şu değerlendirmede bulundu:

"Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, artık Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi"