Fransız gazeteden algı operasyonu! Bu seferki maşa Başak Demirtaş

Türkiye'yi her fırsatta kötüleyen zihniyet bu sefer Fransız gazetesinde boy gösterdi. Le journal du Dimanche'ye Eski HDP Genel Başanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yaptığı röportajı manşetine taşıdı. Röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'sinde yaşamanın bir kadın için zor olduğu ifadeleri kullanılarak Türkiye karalanmak istedi.

Başak Demirtaş'ın mazlum bir kadın gibi sunulduğu haberde Demirtaş, Kürt aktivist ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olarak sunuldu.

Terör sevici Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olarak hapiste tutulduğu belirtilirken, Başak Demirtaş'ın da koronavirüs nedeniyle cezaevinde eşini göremediği belirtiliyor.