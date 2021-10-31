Fransız gazetecileri sıraya dizdi! Küçüker, ABD'nin Osman Kavala ikiyüzlülüğünü anlattı

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız-Alman ortak yapımı Arte kanalında konuştu.

Sirene, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerindeki ikiyüzlülüğünü birer birer anlattı. Stüdyodaki diğer Fransızlar, Sirene'nin sözleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.

"ABD' ve AB'den insan hakları konusunda sürekli ders almayı sevmiyoruz. Onları hiç inandırıcı değiller. Peki neden?" diye soran Sirene, şunları söyledi:

ABD'nin hapishanelerindeki tutuklulara tutumu

"ABD örneğini ele alalım. Bu ülkenin Irak, Afganistan, Guantanamo hapishanesinde mahkumlara neler yapıldığını gördünüz. Bir de aslında çok yeni bir örnek de var.

Şu anda İngiltere'de tutuklu, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ın durumu. Assange, ABD'ye iade edilirse, 175 yıl hapis cezası alma riski ile karşı karşıya."

Fetullah Gülen-Osman Kavala ikiyüzlülüğü

"Aynı zamanda yine çok önemli olan bir başka mesele de var. Fetüullah Gülen meselesi. Fetullah Gülen, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı.

Gülen'in terörist olduğu konusunda ABD'ye sunulmuş kanıtlar da mevcut ve ABD bu kanıtları teslim alsa bile, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için yasal süreci bahane ediyor.

Ama bugün Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyor. Yani bu çok çelişkili bir durum."

Fransa'nın ikiyüzlülüğü!

Fransa yönetiminin de ikiyüzlülüğüne vurgu yapan Öznur Küçüker Sirene, şöyle devam etti:

"Mesela Fransa'ya bakınca, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Elysee Sarayı'nda şölenlerle, kırmızı halıyla karşılandığını gördük. Halbuki biliyoruz ki bugün ülkede yarısı siyasi mahkumlardan oluşan 200 binden fazla tutuklu mevcut."