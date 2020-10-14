Fransız gâvuru İslam'a savaş açtı! Fransa'da 73 cami kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığını kaydetti.

Bu yılın başından bu yana toplam 73 cami, özel okullar ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 1189 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.