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Fransız ekibinden dev rakam! Transfer ısrarı sürüyor

Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için transfer teklifini yükseltti.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:58
Fransız ekibinden dev rakam! Transfer ısrarı sürüyor

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ‘Satmayı düşünmüyoruz’ demesine rağmen Fransız ekibi Lille’nin Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kapıyı 12 Milyon Euro’dan açan Fransız ekini, sonrasında 15 Milyon Euro’ya kadar çıkmıştı.

Lille kulübü Yusuf için son olarak ise 20 Milyon Euro teklif etti. Dün Yusuf Yazıcı ile bir iddia da Fransız medyasından geldi. Fransız siteleri Lille’nin Yusuf Yazıcı ile yıllığı 3 Milyon Euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını belirtti.

Aynı haberde Trabzonspor ile de 20 Milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Yusuf Yazıcı transferinin olumlu yada olumsuz olarak birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:58
  1. Karadeniz Gazetesi
  2. Trabzonspor
  3. Ahmet Ağaoğlu
  4. Lille
  5. Yusuf Yazıcı
  6. Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
  7. transfer

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