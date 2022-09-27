Fransız devinden Türkiye kararı! Resmen geliyorlar

TargEDys ve Inoliva, Satylia'yı Türkiye'ye getirmek için bir dağıtım ortaklığı anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

TargEDys ve Inoliva, gıda takviyesi Satylia'yı Türkiye pazarına getirmek için pazarlama ve dağıtım anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla ilgili konuşan TargEDys CEO'su Grégory Lambert, "Bu yeni işbirliğinden heyecan duyuyoruz. Seçkin ve bilimsel konumlandırmasıyla Inoliva, Satylia için mümkün olan en iyi ortak” dedi.

Inoliva Genel Müdürü Aslı Biçer de, "Satylia bizim tam olarak aradığımız şey. Amacımız tüketicilerin yeme alışkanlıklarını geliştirmek ve kilo yönetimi markaları arasında bir numaralı tercih olmak” diye konuştu.