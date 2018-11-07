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Fransız devi ABD'li şirkete satıldı

Fransız futbolunun önemli takımlarından Bordeaux, 100 milyon euro karşılığında Amerika Birleşik Devletleri merkezli General American Capital Partners şirketine satıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
Fransız devi ABD'li şirkete satıldı

ABD yatırım şirketi General American Capital Partners (GACP) Fransa'nın köklü kulüplerinden Girondins Bordeaux'yu 100 milyon euro karşılığında satın aldı. Bu gelişme, kulübün eski sahibi olan Ulusal TV kanalı M6 tarafından duyuruldu. M6 medya grubu 1999'dan beri hisselerin çoğunluğunu elinde tutuyordu. Beklenen kar elde edilmediği için kulüp hisselerinin ABD'li şirkete satıldığı belirtildi.

Fransa Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunuyor

FC Girondins de Bordeaux maçlarını 42.115 kapasiteli Stade de Bordeaux (Matmut Atlantique) stadında oynuyor. Fransa Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunuyor. 4 kez de Fransa Lig Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. 1995-96 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nı kazanıp UEFA Kupası'nda elemelere kalan ve bu kupada final oynayan Fransız ekibi, Bayern Münih'e 2-0 ve 3-1 yenilerek ikinci olmuştu.

Ligde 11.'inci sırada yer alıyor

1992-1996 yılları arasında Fransa'nın efsane futbolcularından biri olan Zinedine Zidane lacivert-beyazlı formayı terletti. Burada Avrupa vitrinine çıkan Zizou, sırasıyla Juventus ve bir diğer efsane olduğu takım olan Real Madrid formalarını giydi. Bordeaux, bu sezon 12 haftası oynanan ligde topladığı 15 puan ile 11.'inci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta daha puan ile tanışamadı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
  1. Avrupa
  2. Fransa
  3. Bayern Münih
  4. Real Madrid
  5. Juventus
  6. Bordeaux
  7. Zidane

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