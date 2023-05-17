Fransız basını yayınladı Yunanistan’ı karıştıran seçim haritası!

14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandığa gitti. Milyonlarca seçmenin sandığa gittiği seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Dünya medyası ise gelişmeleri manşetten okuyucularına sundu, birçok haber sitesi sonuçları canlı blog olarak yayınladı.

ATİNA'NIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ SEÇİM HARİTASI

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Le Monde, seçim sonuçlarını gösteren bir ilk sayfadan verdi. Söz konusu haritadaki detaylar ise Yunanistan'ın tepkisine neden oldu.

Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti.

Le Monde'un İngilizce yayın yapan sayfasında seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan haritada, sarı renk Cumhur İttifakı'nı, kırmızı ise Millet İttifakı'nı temsil ediyor. Söz konusu seçim haritasında Yunan adaları Türk toprakları içinde gösterildi.

Yunanistan dışişleri bakanlığından iki yetkiliye göre, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, gazetenin yayıncılarına bir mektup yazdı ve haritanın kaldırılmasını talep etti. Le Monde ise söz konusu haritayı kısa süre içerisinde siteden kaldırdı.

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