0553 313 94 23
impression

Fransız bakan haddini aştı... Müslümanları kızdıracak sözler

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede başörtüsü polemiğinin fitilini yeniden ateşleyerek Müslümanların tepkisini çekti. Küçük kızların zorla başörtüsü taktığını ileri süren Castaner, Fransa’da yeni bir yasağın sinyalini verdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 07:04
Fransız bakan haddini aştı... Müslümanları kızdıracak sözler

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başörtü polemiğini tekrar gündeme getirerek Müslüman halkın tepkisini çekti.

Castaner açıklamasında, "Küçük bir kızın başörtü takmasının kendi kararı olmadığına inanıyorum. Din herkesin hür iradesi olması gereken bir husustur. İçişleri Bakanı olarak benim sorumluluğum dini seçim özgürlüğünü garanti etmektir" ifadelerini kullandı.

Cezalandırma istedi

Açıklamasının ardından sosyal medyada büyük tepki gören Castaner, düşüncelerini tekrar açıklamak zorunda kaldı. Burkanın yasak olduğunu ve 2 bin kadının bu yasayı çiğneyerek ceza aldığını hatırlattı. Castaner, 18 yaş altı kızların ve bazı kadınların aile ve çevre baskısı altında başörtü taktıklarını iddia ederek bu gibi durumlarda cezalandırma olması gerektiğini savundu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 07:04
  1. Christophe Castaner
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonu o hain yönetecek!
    1. Operasyonu o hain yönetecek!
    2. Dolar ve euro son dakika fiyatları
    3. BOTAŞ doğalgazda ne kadar indirim yaptı?
    4. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Çalışan annelere büyük müjde!
    7. CHP'yi karıştıran anket!
    8. Çin'in ABD'ye karşı yeni silahını..
    9. Prens vasiyeti üzerine Türkiye’de..
    10. ABD'den 'ateşkes' çağrısı
    11. 2 bin 84 hakim ve savcının görev..
    12. Fransız bakan haddini aştı.....
    13. Hükümet düğmeye bastı... Öğretmenin de..
    14. Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var
    15. Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya..
    16. ABD’li generalle aynı helikopterde… O..
    17. Bomba iddia! Suudi Arabistan 930..
    18. 5 yıl önce ABD’den Türkiye’ye geldi…..
    19. Bin 958 hakim ve savcının görev yeri..
    20. Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?