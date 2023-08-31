Fransa'ya verilen süre doldu! Nijer ordusu Fransız elçiliğini bastı

Afrika ülkelerinden Nijer'de yaşanan askeri darbenin ardından Fransa Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için verilen 48 saatlik süre doldu. Fransız elçisinin ülkeyi terk etmeyi reddetmesinin ardından Nijer askerleri harekete geçti. Büyükelçiliğe operasyon düzenlendi. Büyükelçi ve ailesinin diplomatik akreditasyonu, vizeleri iptal edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.

Afrika'da başlayan darbeler silsilesi 26 Temmuz'da Nijer'i de vurdu. Nijer'de harekete geçen askeriye 26 Temmuz 2023'te cumhurbaşkanlığı muhafızlarının cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u tutuklayarak yönetimi ele geçirdi. Ülkede devlet kurumları askıya alınırken, Afrika Kıtası'nda yayılan sömürge karşıtlığı Nijer'de de kendisini gösterdi.

Fransa inat etti

Yönetimi ele geçiren askeriye, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için 48 saatlik süre verdi. Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıp, bölgeye kimse yaklaştırılmazken, Fransa ise darbeci askeri yönetimi tanımadığını ve Büyükelçinin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Elektrik ve suları kesildi

Nijer yönetimi, Itte'nin ülkeden ayrılmaması durumunda, büyükelçilik rezidansının elektrik ve suyunun kesilebileceği açıklamasının ardından verilen sürenin dolmasıyla birlikte Nijer yönetimi, Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği’nin su ve elektriğini kesti. Tesise gıda sevkiyatını yasaklandığını duyurdu.

Büyükelçiliğe operasyon düzenledi

Bölgedeki hareketlilik devam ederken, Afrika ülkesinden son dakika haberleri geldi. Alınan bilgiye göre, Nijer güvenlik güçleri ülkeyi terk etmeyen Fransa Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. Büyükelçi ve ailesinin diplomatik akreditasyonu, vizeleri iptal edildi. Nijer yönetiminin ilerleyen saatlerde Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'yi sınır dışı edeceği öğrenildi.

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