Fransa'nın yeni dışişleri bakanı, ilk ziyaretini Kiev’e yaptı
Fransa’da kabine değişikliği sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine gelen başbakanın gay sevgilisi Stephane Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptı. Sejourne, Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Fransa’nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne ilk ziyaretini dün Kiev’e yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Sejourne ile yaptığı görüşmede, “Kiev'de bulunduğunuz için teşekkür ederim. Göreve gelmenizin hemen ardından Ukrayna'da bizimle birlikte olmanız bizim için Fransa'dan, Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen önemli bir sinyaldir. Böyle bir sinyal için size teşekkür ediyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’ya yönelik silah yardımları ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin konuşulduğu aktarıldı.
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