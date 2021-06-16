Fransa'nın unutulan vahşeti: Cezayir'deki nükleer denemeler

1960-1978 döneminde Fransa'nın Cezayir'de denediği 17 atom bombasının radyoaktif etkileri halen bu ülkeye zarar vermeye devam ediyor.

Şubat 2021'de bu denemelerin radyoaktif kalıntılarını taşıyan bir çöl fırtınası, radyoaktif serpintileri Güney Cezayir'den nüfusun yoğun olduğu Kuzey Cezayir hattına doğru taşıyıp gökyüzünü turuncuya boyamıştı.

Üstelik bu çöl fırtınası Akdeniz'i aşıp Fransa'ya da ulaştı ve ülkenin güneyini de etkiledi.

Böylece Fransa'nın Cezayir'e attığı 17 atom bombası sadece bu ülkeye değil Fransa'ya da zarar vermiş oldu.

Cezayir'daki Fransa katliamları

1830-1962 döneminde Cezayir'i sömürgesi olarak kullanan Fransa bu ülkede ciddi katliamlara girişti.

1954-1962 Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda Fransız ordusu büyük bir soykırıma girişerek 600 bin ila 1 buçuk milyon arasında Cezayirliyi katletti.

Fransa ilk atom bombasını Cezayir üzerinde denedi

BM'nin nükleer silah sahibi olmasına izin verdiği 5 daimi üyeden biri olan Fransa, ilk atom bombasını 1960'ta üretmiş ve Güney Cezayir çöllerinde denemişti.

Cezayir bağımsızlığını kazanmasına rağmen, Kurtuluş Savaşı'nda fedakarlıklarda bulunan değil, Fransa ile iyi ilişkilere sahip isimler iktidara geldi.

Fransa 1962'de Cezayir yönetimiyle yaptığı anlaşmayla Güney Cezayir'de nükleer denemelerde bulunmaya devam etme hakkı kazandı.

1966'da Cezayir halkından ve dünyadan gelen tepkiler üzerine Fransa, bu ülke toprakları üzerindeki nükleer denemelerini durdurduğunu açıkladı.

Fakat 1997'de, Fransa'nın Cezayir'de yönetimdeki bazı isimlere rüşvet vererek bu ülke toprakları üzerindeki nükleer denemelerini 1978'e kadar gizlice sürdürdüğü, Cezayir çöllerine toplamda 17 atom bombası attığı ortaya çıktı.

Bu atom bombalarının atıldığı çöl bölgelerinde nüfus bulunmasa da, bombalar geniş bir alanı etkilediğinden bu denemeler Cezayir halkına ve komşu ülkelere büyük zarar verdi.

Atom bombalarının atıldığı Sahra Çölü'nün Cezayir'in topraklarında kalan kısmında oluşan çöl fırtınaları, radyoaktif serpintileri sık sık nüfusun yoğun olarak yaşadığı, kuzey bölgelerine taşıyor.

Şubat 2021'de Akdenizi aşıp Fransa'nın güney semalarını turuncuya boyayan radyoaktif serpintilerin Fransa halkını bu ülkenin sömürgeci tarihiyle yüzleşmeye çağırması ise oldukça anlamlı bulunuyor.

Kaynak: Mepa News