Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan ve Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs'ta konuşlanmasına izin veren "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdiğinin açıklanması sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkleri temsil etmeyen GKRY yönetiminin böyle bir anlaşma yapma yetkisi olmadığını belirterek, Anlaşmanın 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtti.

Aksoy, Fransa'nın Kıbrıs'ta savaş uçakları bulundurmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, KKTC tarafından yapılan açıklamaların desteklendiğini belirtti.

Aksoy, Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamalarını destekliyoruz diyerek, BM'yi de göreve çağırdı.