  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:59:00 -
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan ve Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs'ta konuşlanmasına izin veren "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdiğinin açıklanması sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkleri temsil etmeyen GKRY yönetiminin böyle bir anlaşma yapma yetkisi olmadığını belirterek, Anlaşmanın 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtti.

Aksoy, Fransa'nın Kıbrıs'ta savaş uçakları bulundurmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, KKTC tarafından yapılan açıklamaların desteklendiğini belirtti.

Aksoy, Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamalarını destekliyoruz diyerek, BM'yi de göreve çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı