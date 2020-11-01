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Aktüel Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
Aktüel

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:23:08 -
Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

PARİS (AA) - Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıya ilişkin Cezayir vatandaşı iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin daha önce dört kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan yaralı yakalananın hastanede tedavisi devam ettiği için henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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