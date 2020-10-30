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Aktüel Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı
Aktüel

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:50:09 -
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı

PARİS (AA) - Son günlerde saldırılar ve hükümet üyelerinin İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Fransa'da eski Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristler ile Müslümanların karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Hollande, LCI televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, Nice'deki kiliseyi hedef alan, ortaokul öğretmeni Samuel Paty'yi öldüren teröristlerin dinler arası savaş çıkarmayı amaçladığını söyledi.

"Bu teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz." ifadesini kullanan Hollande, bu şekilde bir hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkedeki saldırılara karşı ulusal birlik içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Sosyalist Parti üyesi Hollande, 2012-2017 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.



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