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Aktüel Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı
Aktüel

Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:57:08 -
Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı

PARİS (AA) - Fransa’nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, Nur Camisi'ne taş atılarak tahrip edildi.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.

El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.

​​​​​​​Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

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