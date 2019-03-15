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Fransa'nın dev kulübü PSG'den Fernando Muslera sürprizi! Galatasaray...

Fransa'nın dev kulüplerinden PSG, Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

15 Mart 2019 Cuma 12:43
Fransa'nın dev kulübü PSG'den Fernando Muslera sürprizi! Galatasaray...

Aantalya maçı öncesi G.Saray’dan ayrılacağı konuşulan ancak takımın 5-0’lık galibiyetinin arka plandaki mimarı olan Fernando Muslera, kıymete bindi. 32 yaşındaki Uruguaylı fi le bekçisi için dış basından bomba bir iddia geldi. Yeni sezonda kalede değişim yapacak Fransız devi PSG’nin Fernando Muslera’yı istediği konuşuluyor. Daha önce PSG’den Kevin Trapp ile ilgilenen G.Saray da masada kozlarını dikkatli oynayacak.

15 milyon Euro!

PSG’nin ultra zengin başkanı Nasser Al Khelafi ’nin, 32 yaşındaki Muslera için 15 milyon euro civarında bir parayı ödemekte zorlanmayacağı, yaz döneminde işi bitirmek istediği bilgisi var. Galatasaray tarafı ise 15 milyon euro dışında, bonservisi PSG’de olan ve sezonu Frankfurt’ta kiralık geçiren Alman kaleci Kevin Trapp’ın tapusunu alma peşinde. Bu bedeli zaten gözden çıkaran Fransız devinin Trapp konusunda ne yanıt vereceği ise merak konusu. Teknik Direktör Fatih Terim’in de bu satışa karşı sıcak baktığı belirtiliyor.

(Aksam)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:43
  1. Galatasaray
  2. Fernando Muslera
  3. PSG
  4. Fransa

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