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Fransa'nın aday kadrosu belli oldu

- EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta bulunan Fransa'nın Moldova ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belirlendi

14 Mart 2019 Perşembe 18:09
Fransa'nın aday kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın Moldova ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Moldova ile deplasmanda, 25 Mart'ta İzlanda ile sahasında oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna 23 futbolcu dahil etti.

EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da ilk iki eleme maçı için belirlenen futbolcular şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:09
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