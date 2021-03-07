Fransa'dan Suriyeli gence 'Türkiye’ye iftira at' işkencesi

Suriye savaşından kaçarak İstanbul’a yerleşen Nima ailesinin 33 yaşındaki oğlu Mecdi, 15 aydır Fransa’da tutuluyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olan Mecdi Nima, Erasmus kapsamında gittiği Fransa’da gözaltına alındı. Aradan geçen 1 yıl 3 aya rağmen henüz mahkemeye çıkarılmayan Mecdi’nin ailesi gazetemize konuştu. Anne Feryal Mecdi, ‘Fransa oğluma 15 aydır işkence ediyor. Onunla görüşemiyoruz. Çocuğumun hayatından endişe ediyoruz’’ dedi.

Mecdi Nima’nın İstanbul’da doktor olarak görev yapan abisi Muhammed Nima gözaltı anı ve sonrasını şu sözlerle anlattı:

Geçtiğimiz yıl mezun olduktan sonra gittiği Fransa’da geri dönmesine beş gün kala gözaltına alındı. Fransız makamlar bütün gözaltı ve sorgu süreçlerinde devlet gibi değil haydut gibi davrandılar. Mecdi’nin Fransız avukatı kardeşimin öldüresiye dövüldüğünü ve fiziki, psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi. Gözaltı süresinden bu yana 15 ay geçmesine rağmen sorgu aşaması bitmedi. Kardeşim Mecdi Nima’ya yöneltilen suçlamalardan birisi de savaş suçu işlediği. Guta’da katliam yapan Esadcıler Fransa’da özgür dolaşırken Mecdi o kuşatma günlerinde büyük fedakârlıklar yaparak direnen bir gençti. Üstelik kimyasal saldırılarında mağduru olduğu hâlde Fransızlar onu suçluyor. Mecdi’nin avukatından öğrendiğimiz bir diğer husus ise kardeşimi Fransa istihbaratı sorguluyor. Onu sürekli Türkiye’nin direnişçilere kimyasal silah temin ettiği ve benzeri yönde ifade vermeye zorluyorlar. Bu sorgulamalarda sürekli Türkiye aleyhinde beyanda bulunması, kendileri ile iş birliği yapması isteniyor. Aksi durumda yıllarca bırakmayacaklarını söylüyorlar. Biz Türkiye’yi kendi vatanımız kadar kutsal görüyoruz. Bu ülkeye ihanet etmeyiz, etmeyeceğiz. Kardeşim de Türkiye’yi canı kadar sever, değer verir.