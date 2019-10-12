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Fransa'dan skandal Türkiye kararı

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı duyuruldu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:50
Fransa'dan skandal Türkiye kararı

Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Fransa'dan Türkiye'ye silah satışına ilişkin kritik bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Silah satışını durduran ülke sayısı 5'e yükseldi

Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Fransa'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:50
  1. Fransa
  2. Türkiye
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Suriye
  5. Almanya
  6. Norveç
  7. Finlandiya
  8. Hollanda

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta11 dk önce
    askiya alinmis...bunlar menfaatleri icin namusunu dahi satmis bir millet, bi durun hele neler görcez
  • E doğan E doğan 11 dk önce
    Sizlerin insanlığı askıya alınmış silah satışı alınsa ne olur
  • HakikatbinHakikatbin18 dk önce
    Mühendislerimizin kulağına küpe olsun. Eğitim görecem,doktora yapacam ,falan filan diyerek ecnebi dinsizlerine hizmet etmesinler
  • Abd-i âcizAbd-i âciz19 dk önce
    Topunuz gelin, topunuz.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli23 dk önce
    yaşasın Erdoğan!yaşasınAselsan!yaşasın Roketsan!
  • kazım çobanderelikazım çobandereli25 dk önce
    vay anasını! gavurlar nasıl da birlik sergiliyorlar! daha önce düşmanlıklarını gizliyorlardı; şimdi aleni
  • HakikatbinHakikatbin25 dk önce
    Allah(cc) bize yeter
  • Abdullah.Abdullah.29 dk önce
    Kendi silahımızı ve kendi mühimmatımızı 100% yerli yapmak için en iyi fırsat. Harekatın bitişinden sonra yine Türkiyeye silah ve mühimmat satmak isterler ama Türkiyenin en iyi cevabı hayır olur onlara.
  • HadıHadı31 dk önce
    Kendımiz yapalımkendı sılahımızı
  • emekli çavuşemekli çavuş43 dk önce
    ÜLKE....ADI....FRANSA....ŞUNLARA...BAK......DÖRT....ÇAPULCUYA...GÖNÜL..VERMİŞLER...
  • CANAN CANAN 51 dk önce
    üç ay sonra ellerinde çantayla silah satmaya gelirler hepsi boş traş bunların
  • abidinabidin59 dk önce
    .. soyları sizin silahınızamı kaldık . bizim sihımız bize yeter. 
  • 3603601 sa önce
    Her şeye skandal yazip durmayim... adamlar gavur ne bekliyordunuz.... yillarin planı ortaklığı çöp oluyor
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    siz vermeyin biz abd nin pkk ya verdiklerini nasılsa ellerinden alıyoruz. 600 tır silah var pkk da.

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