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Dünya

Fransa'dan şaşırtan Hafter açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Olivier Gauvin Libya konusunda yaptığı açıklamada, "Libya ihtilafının çözümü, tek taraflı kararlarla değil, taraflar arasında Birleşmiş Milletler himayesindeki diyalogdan geçebilir" dedi.

2020-04-29 00:09:00 - 2020-04-29 00:26:37
Fransa'dan şaşırtan Hafter açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Olivier Gauvin, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in, ülke yönetimini üzerine aldığını ve Suheyrat Anlaşması'nı feshettiğini duyurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında, Hafter'e direkt atıfta bulunmayan Gauvin, "Libya ihtilafının çözümü, tek taraflı kararlarla değil, taraflar arasında Birleşmiş Milletler himayesindeki diyalogdan geçebilir" ifadelerini kullandı.

Paris'in, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına bağlı olduğunu belirten Gauvin, "Berlin Konferansı'nın sonucu olarak, kapsayıcı bir siyasi çözüme alternatif bulunmuyor" diye ekledi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, dün "Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, ülke yönetimini üzerine alıyor ve Suheyrat anlaşmasının feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluk yüküne rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kurulmasını öngören Suheyrat anlaşmasının ülkeyi yıktığını ve tehlikeli duruma getirdiğini vurgulayan Hafter, "Ancak şimdi bu anlaşma karanlık geçmişin bir parçası oldu" demişti.

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