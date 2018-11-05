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Fransa'dan kritik Suriye kararı!

Fransa, Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük dahil olmak üzere 3 üst düzey Suriyeli için yakalama kararı çıkardı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:31
Fransa'dan kritik Suriye kararı!

Fransa, 3 üst düzey Suriyeli yetkili için yakalama kararı çıkardı.

Fransa, Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük’te dahil olmak üzere 3 üst düzey Suriyeli yetkili hakkında yakalama kararı çıkardı.

Le Monde gazetesi, yakalama kararı çıkartılan isimlerden birinin Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük olduğunu duyurdu.

Diğer iki isim hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:31
  1. Suriye
  2. Fransa

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