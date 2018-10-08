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Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

FransaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından dolayı endişe içinde olduklarını söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:01
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti.

Mühll, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fransa, tanınmış ve saygın bir Suudi kişilik olan Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor." ifadesini kullanan Mühll, olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:01
  1. İstanbul
  2. Fransa
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