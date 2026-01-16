  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu! Bakan Tekin açıkladı: Ara tatiller tamamen kalkıyor mu? Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler "Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar Aydın'da yürekler ağza geldi! Çok sayıda yaralı var Fidan’dan Yunan’a tarihi ayar! “Yunanistan Başbakanı dışında neden başkası bu pozu vermiyor? Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti
Dünya Fransa’dan Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek! Ama Türkiye’nin değil…
Dünya

Fransa’dan Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek! Ama Türkiye’nin değil…

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Fransa’dan Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek! Ama Türkiye’nin değil…

Türkiye 50 yıldır Avrupa Birliği’nin kapısında kabul edilmeyi beklerken, Fransa Bosna’daki soykırım ile tanınan Sırbistan’ın AB’ye dahil olmasına destek verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana olduğunu belirtti.

Barrot, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları, burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın AB bünyesinde yeri olduğu ve Batı Balkanlar ile ortak bir kaderi paylaştıkları değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Avrupa kıtasının birleşmesini istiyoruz." dedi.

 

Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın AB'ye katılım isteğini desteklemeye devam edeceğini kaydederek, "Fransa, Avrupa Birliği'nin Sırbistan'la müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana." diye konuştu.

"Sırbistan'ın bağımsızlığının ve egemenliğinin temellerini Avrupa bünyesinde güçlendirebileceğini" dile getiren Barrot, Sırbistan ve Kosova ilişkileri hakkında "Fransa, ilişkilerin normalleşmesine son derece bağlı." ifadesini kullandı.

 

Barrot, her türlü baskıya dayanabilecek ve kendisini koruyabilecek daha güçlü ve demokratik bir Birlik inşa edilmesini istediğini, bunun Batı Balkanlar'ı görmezden gelerek yapılamayacağını belirtti.

Fransız Bakan, ülkesinin Danimarka'ya desteğini ve dayanışmasını ifade ettiğini, Fransa'nın da Danimarka gibi benzer bir durumda olması halinde AB ve NATO'daki müttefiklerine güvenmek istediğini vurguladı.

İran'daki gelişmeler hakkında ise Barrot, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız (Emmanuel Macron) aracılığıyla, göstericilere yönelik devlet eliyle körü körüne uygulanan şiddetin dayanılmaz, tahammül edilemez ve insanlık dışı olduğunun yanı sıra İran'ın modern tarihindeki en şiddetli baskının faillerinin cezasız kalmayacağını hatırlattık."

Avrupa'da Goretti kabusu!
Avrupa'da Goretti kabusu!

Avrupa

Avrupa'da Goretti kabusu!

Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı
Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı

Gündem

Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı

İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!
İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!

Dünya

İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor
Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Dünya

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23