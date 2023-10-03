Fransa'dan Ağrı Dağı provokasyonu! Skandal görselle Türkiye'yi hedef aldı

Ermenistan'ın hukuksuz eylemlerine sürekli arka çıkan Fransa yeni bir provokasyona imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. Colonna'nın paylaşımı büyük tepki çekti.

Karabağ'da Azerbaycan zaferi

Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölge silahlı çetelerden temizlendi. Karabağ'da büyük ölçüde düzen sağlanırken özellikle bazı Ermeni çevreler tarafından dünya kamuoyunu yanıltma amaçlı girişimler de gerçekleştiriliyor.

Fransa'dan provokasyon!

Öte yandan Kafkaslarda gerilimi tırmandırmak için her fırsatı değerlendiren Fransa yine bir skandala imza attı. Bu kez skandalın başrolünde ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yer aldı. Colonna, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

Ağrı Dağı görseliyle Türkiye'yi hedef aldı

Catherine Colonna, sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Ağrı Dağı görseline yer verdi. Fransız Bakan Ermenistan'ı ziyaret ettiğini belirttiği paylaşımında destek mesajı verdi.

Ağrı Dağı'nı ise provokatif bir şekilde görsele ekleyerek Ermenistan toprağı izlenimi verdi. Colonna'nın skandal hamlesine tepki yağdı.

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