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Dünya Fransa'dan 9 milyar avroluk hazırlık
Dünya

Fransa'dan 9 milyar avroluk hazırlık

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, gelecek 3 yılda uzay sektörüne 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 00:11:00 -
Fransa'dan 9 milyar avroluk hazırlık

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, gelecek 3 yılda uzay sektörüne 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Fransız basınında yer alan habere göre, başkent Paris'te 73'üncüsü düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) açılışında konuşan Borne, "Fransa, araştırma ve uzay endüstrimiz için gelecek üç yıl içinde uzay sektörüne 9 milyar avrodan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor." dedi.

Borne, bu yatırımların şubatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belirlediği uzay stratejisi kapsamına girdiğini belirterek Avrupa Birliği ile uzaya erişimde kendi kendine yetebilmenin, ilk stratejileri olduğuna işaret etti.

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