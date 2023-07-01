Fransa'daki protestolar iç savaş döndü! Aşırı sağcılardan karşı saldırı
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar artık farklı bir boyuta ulaşmaya başladı. Polis ile protestocular arasındaki çatışmalar boyut değiştirdi. Aşırı sağcı parti destekçileri sokağa inip protestoculara saldırmaya başladı.
Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde protestolar başlamış ve olaylar zamanla büyümüştü.
Ülkede 10 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirildi ve polisler sokaklarda zırhlı araçlarla gösterileri durdurmaya çalışıyor.
Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip beyzbol sopalarıyla protestuclara saldırmaya başladı. İnternette paylaşılan görüntülerde yüzleri kapalı kişilerin ellerindeki sopalarla göstericilere saldırdığı görülüyor.