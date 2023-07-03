Fransa'da utanç kampanyası! Katil polis için bunu yaptılar...

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. gününde de tüm şiddetiyle devam etti.

27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle eylem yapıyor. Sosyal medyadaki görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte eylemler sürüyor.

Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı. Gösterilerde yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu duyurdu.

Utanç kampanyası!

Öte yandan ülkedeki sağcılar Nahel'i öldüren polis Florian M'nin ailesi için internet üzerinden dayanışma kampanyası düzenlendi. Kampanyaya şu ana kadar 40 binden fazla kişi 5 ile 3 bin euro arasında bağış yaptı. Bugüne kadar toplanan miktarın yaklaşık 830 bin euroyu bulduğu açıklandı.

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Sol partiler ise kampanyayı "utanç kampanyası" sözleriyle eleştirdi.