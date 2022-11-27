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Dünya Fransa'da tutuklu sayısı zirve yaptı! Yere yatak sermeye başladılar
Dünya

Fransa'da tutuklu sayısı zirve yaptı! Yere yatak sermeye başladılar

Fransa'daki tutuklu sayısı, 1 Kasım itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:18:00 -
Fransa'da tutuklu sayısı zirve yaptı! Yere yatak sermeye başladılar

Fransa'daki tutuklu sayısı, 1 Kasım itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülke basınında yer alan ve Adalet Bakanlığı verilerine dayandırılan habere göre, Fransa'da kasım ayı başı itibariyle 72 bin 809'a ulaşan tutuklu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Fransa'da daha önce Mart 2020'de en yüksek tutuklu sayısı 72 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.

Tutukluların yüzde 26,9'u sanık statüsünde bulunuyor.

Haberde, hapishanelerdeki aşırı kalabalığa işaret edilirken, 2 bin 225 tutuklunun yere serilen yataklarda yatmak zorunda kaldığı kaydedildi.

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