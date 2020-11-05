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Aktüel Fransa'da Türklere destek gösterisine katılan 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Fransa'da Türklere destek gösterisine katılan 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:24:34 -
Fransa'da Türklere destek gösterisine katılan 3 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın Dijon kentinde, geçen hafta Ermenilerin Türklere yönelik şiddetine tepki için düzenlenen yürüyüşün ardından 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BFM televizyonunun haberine göre, Dijon Savcılığı, 29 Ekim günü Türk bayrakları ve "Allahu Ekber" nidalarıyla düzenlenen yürüyüşün ardından polisin bugün 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Şiddete yönelik eyleme katılma ve izinsiz gösteri düzenleme gerekçeleriyle alıkonulan kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu ise açıklanmadı.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 Otoyolu'nu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olaylarda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler Ermeni şiddetine tepki vermeyip, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" adlı hareket, "kine, ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına sebep olduğu" gerekçesiyle lağvedilmişti.

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