  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:35:04 -
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 852 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçti.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 852 artışla 395 bin 104'e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur
Dünya

Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur

ABD Başkanı Donal Trump, İran'ın ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almak için suikast gerçekleştireceğine yönelik iddi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı