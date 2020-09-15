Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 852 vaka görüldü.



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçti.



Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 852 artışla 395 bin 104'e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.



Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı



Fransa'da bir süre önce 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.



Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.



