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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:49:50 -
Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

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