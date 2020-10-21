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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:30:17 -
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 Kovid-19 vakası görüldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 676 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 34 bin 48'e ulaştı.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 26 bin 676 artışla 957 bin 421'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 185 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 813 artışla 107 bin 652'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,7'ye ulaştı.

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