  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:23:22 -
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 927 vaka tespit edildi ve 252 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 632'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, 19 bin 927 artışla 2 milyon 620 bin 425'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1176 artışla 194 bin 221'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar

Libyalı göstericiler, Sudanlı Cancavid ve Rus Wagner paralı askerlerinden intikam alma talebiyle el-Cufra'nın Hun bölgesinde, ülkenin doğusu..
Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?
Ekonomi

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim? 2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücr..
BM'den Libya teklifi: Silahsız olsunlar
Dünya

BM'den Libya teklifi: Silahsız olsunlar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etti. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay