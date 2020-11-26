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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 340 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:18:54 -
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 Kovid-19 vakası kaydedildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 957'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 563 artışla 2 milyon 183 bin 660'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 18'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 310 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1684 artışla 158 bin 236'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta hükümetin aşı stratejisinin açıklanacağını bildirdi.

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