0553 313 94 23

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 46. haftasındada devam ediyor

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 46. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

29 Eylül 2019 Pazar 07:55
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 46. haftasındada devam ediyor

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 46. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri aylardır sürüyor. Paris'te çeşitli sokaklarda yürüyen eylemciler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösterilerde herhangi bir olay yaşanmadı.

Polis, Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali'nin çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Toulouse'da yapılan eylemde polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Göstericiler, Capitol Meydanı'nda bir restoranın terasında bulunan büyük şemsiyeyi ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nice'teki gösterilerde de eylemciler, perşembe günü hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ı andı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, eylemlere katılanların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:55
  1. Fransa
  2. gösteri
  3. sarı yelekliler
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de feci kaza! 5 yaralı
    1. İzmir'de feci kaza! 5 yaralı
    2. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza!..
    3. Deniz Kuvvetleri'nin en büyük projesi!..
    4. Bakan açıkladı! Hepsi yıkılacak
    5. Trump'a bir engel daha! Beyaz..
    6. ABD Başkanı Trump'dan Demokratlara..
    7. İşte Meclis'in ilk gündem maddesi
    8. ABD'de federal mahkemeden Trump..
    9. Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney..
    10. İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziyi..
    11. Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi..
    12. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    13. 'Trump'ın telefon dökümleri gizli..
    14. Yeni sistemin karnesi çıkarıldı: Büyük..
    15. Libya'da, UMH'den BAE'ye 'Sirte'yi..
    16. 'Camiler çocuklarla çiçek açıyor'
    17. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde..
    18. 'Yargı reformu strateji belgesi mucize..
    19. Siirt'te 2 terörist öldürüldü
    20. Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi..
    21. CHP'den Türkiye karşıtı toplantı!..
    22. Siirt'te 2 terörist etkisiz hale..
    23. 29.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    24. İşte çağımızın amansız hastalığı!
    25. Meteoroloji'den 22 ile 'kuvvetli..
    26. 18 'gaybubet evi'ne operasyon!
    27. Almanya'da alarm: İç savaş istiyorlar
    28. Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi..
    29. Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç..
    30. 29 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak?..
    İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat çekti! İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir
    İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat çekti! İslam dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul depremini imam hatiplere bağlayan Celal Şengör'e tarihi ayar!
    İstanbul depremini imam hatiplere bağlayan Celal Şengör'e tarihi ayar!
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    Sigaraya kesilen cezalar gençler için kullanılsın!
    Sigaraya kesilen cezalar gençler için kullanılsın!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Karamollaoğlu isteğini açıkladı: Babacan ve Davutoğlu'ndan...
    Karamollaoğlu isteğini açıkladı: Babacan ve Davutoğlu'ndan...