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Aktüel

Fransa’da polis kılığına giren bir kişi sokağa çıkanları dolandırdı

Fransa’da bir kişi sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, polis kılığında vatandaşları dolandırdı.

2020-04-19 18:14:22 -
Fransa’da polis kılığına giren bir kişi sokağa çıkanları dolandırdı

Fransa’da bir kişi sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, polis kılığında vatandaşları dolandırdı.


Dunkerque şehrinde 38 yaşında bir kişi, sivil polis olduğunu iddia ederek, sokağa çıkan vatandaşlara izin belgelerini sordu. Dolandırıcı, izin belgesi olmayanlara sahte cezalar keserken, 58 yaşındaki bir vatandaşın ise 900 Euro parasını çaldı. Dolandırılan vatandaş, kendini sivil polis olarak tanıtan şahsın kendisine izin belgesi sorduğunu dile getirirken, belgesi olmaması sebebiyle kendisine ceza keseceğini söylediğini aktardı. Mağdur, bunun üzerine cezayı ödemek için dolandırıcıya evinden kartını alması gerektiğini söylediğini ardından evine giderek kartı aldıklarını ifade etti. Mağdur, kartı almasının ardından ATM’ye giderek 135 Euro olan para cezasını çekmek istediğini fakat bunun yerine dolandırıcının kendisine 900 Euro para çektirdiğini ve parayı alarak kaçtığını aktardı.


Mağdur, yaşanan olayın ardından karakola giderek şikayette bulunması üzerine dolandırıcıyı aramaya başlayan polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

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