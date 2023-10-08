  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!
Dünya

Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 18:51:00 - 2023-10-08 18:54:55
Fransa'da olan olay: Rakipler karşı karşıya iken kaleciye havai fişek attılar! Şaşkına çevirdi, herkes bakmaya başladı!

Montpellier ile Clermont'un karşı karşıya geldiği maçta, kaleci Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti. Tecrübeli kaleci olay sonrası bilincini kaybetti. İşte detaylar...

Fransa'da oynanan Montpellier ile Clermont maçı yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu.

Maçın 90. dakikasında Clermont kalecisi Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti.

Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu.

Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!
Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!

Teknoloji

Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak
İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak

Dünya

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak

Almanya ülkesi Türkiye ile açığı kapatacak! Harekete geçti: Satın almak için talepte bulundu! Doğalgaz hamlesi!
Almanya ülkesi Türkiye ile açığı kapatacak! Harekete geçti: Satın almak için talepte bulundu! Doğalgaz hamlesi!

Ekonomi

Almanya ülkesi Türkiye ile açığı kapatacak! Harekete geçti: Satın almak için talepte bulundu! Doğalgaz hamlesi!

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği
Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Gündem

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Yapay zekâ savunma, sanayii, sağlık alanında adımlar atarken şimdi de depremi önceden tahmin etti! Yeni paylaşım
Yapay zekâ savunma, sanayii, sağlık alanında adımlar atarken şimdi de depremi önceden tahmin etti! Yeni paylaşım

Teknoloji

Yapay zekâ savunma, sanayii, sağlık alanında adımlar atarken şimdi de depremi önceden tahmin etti! Yeni paylaşım

O ülke şokta! Ünlü o yerde yiyecek, içecek ve etlerin karışımlarını kanalizasyonda muhafaza ettikleri ortaya çıktı
O ülke şokta! Ünlü o yerde yiyecek, içecek ve etlerin karışımlarını kanalizasyonda muhafaza ettikleri ortaya çıktı

Dünya

O ülke şokta! Ünlü o yerde yiyecek, içecek ve etlerin karışımlarını kanalizasyonda muhafaza ettikleri ortaya çıktı

Tarihi yeniden yazacak kazıda şaşırtan keşif: Antik kentte tamı tamına 2 bin yıllık bronz sikke bulundu!
Tarihi yeniden yazacak kazıda şaşırtan keşif: Antik kentte tamı tamına 2 bin yıllık bronz sikke bulundu!

Kültür - Sanat

Tarihi yeniden yazacak kazıda şaşırtan keşif: Antik kentte tamı tamına 2 bin yıllık bronz sikke bulundu!

Enerji bakanı Bayraktar dünyaya ilan etti! Kerkük petrolü hakkında yeni mesajı: Haftaya akacak
Enerji bakanı Bayraktar dünyaya ilan etti! Kerkük petrolü hakkında yeni mesajı: Haftaya akacak

Ekonomi

Enerji bakanı Bayraktar dünyaya ilan etti! Kerkük petrolü hakkında yeni mesajı: Haftaya akacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23