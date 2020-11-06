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Aktüel Fransa’da öğretmenin öldürülmesiyle ilgili 3 yeni gözaltı
Aktüel

Fransa’da öğretmenin öldürülmesiyle ilgili 3 yeni gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:39:11 -
Fransa’da öğretmenin öldürülmesiyle ilgili 3 yeni gözaltı
PARİS (AA) - Fransa’da 16 Ekim’de öldürülen ortaokul öğretmeninin katil zanlısıyla teması bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Fransız basınının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, katil zanlısı Rus-Çeçen kökenli kişiyle irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 18 yaşında 2 erkek, 17 yaşında 1 kadın, sorgu hakiminin isteğiyle salı günü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin, terörist eyleme iştirak etmek suçlamasıyla bugün tutuklanmaları bekleniyor.
Öğretmenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, şu ana kadar 6 kişiye "terör cinayetine suç ortaklığı" yapma suçlaması yöneltildi.
- Paty’yi anma etkinliklerine bakanlık müdahalesi
Diğer yandan, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, öldürülen öğretmen Paty için pazartesi sabah tüm eğitim kurumlarında düzenlenen 1 dakikalık saygı duruşu sırasında yaklaşık 400 ihlal olduğunu bunların bazıları için disiplin soruşturması, bazıları içinse cezai soruşturma açıldığını belirtti.
Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, zanlının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.
Ortaokulda görevli tarih öğretmeni Samuel Paty’in öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.
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