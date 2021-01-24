  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti
Dünya

Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2 Ekim'de "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak tanıttığı, gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, özel komisyonda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:00:00 -
Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet ilkelerini pekiştirmeyi amaçladığını savunduğu" yasa tasarısının Ulusal Meclis'teki özel komisyon tarafından geniş kabul gördüğünü belirtti.

Darmanin, "Yalnızca bugünün zorluklarına direnmek için değil, cumhuriyetin değerlerini savunmak için geleceğe yönelik bir yasa yapıyoruz" ifadesini kullanan Darmanin, "aşırı sağcı ve solcu" yapıların yükselişe geçtiğine dikkat çekti. 

Müslümanları "abluka" altına alan yasa

Tasarının Şubat ayında Millet Meclisine sunulması bekleniyor

Cumhuriyetin değerlerine saygıyı güçlendiren kanun tasarısı, Fransa'daki Müslüman toplumunu hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hayatlarının hemen her alanına kısıtlamalar getiriyor ve çok nadir görülen durumları kronik problemler olarak göstermeye çalışıyor. .

Tasarı, camilere ve bu camilerin yönetiminden sorumlu derneklere müdahale edilmesini ve ayrıca Müslümanlara ait derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanının kontrol edilmesini öngörüyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da, ailelerin çocuklarına evde eğitim vermesini engelleyerek ülkedeki Müslüman toplumun eğitim seçeneklerini de kısıtlıyor.

Hastaların cinsiyete dayalı olarak dini veya başka nedenlerle doktor seçmesini yasaklayan yasa tasarısı, yeni bir mekanizma ile "nefret uyandıran paylaşımlar" adı altında muhalif görüşlerin değerlendirilip bastırılmasının önünü açıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu
Gündem

Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu

Türkiye'yi ve AK Parti hükümetini itibarsızlaştırmak için fırsat kollayan ODA TV, son hamlesinde yine başarısız oldu. Yalan haberler üretmey..
Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir
Gündem

Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki göstererek, "Muhalef..
Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat
Gündem

Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay