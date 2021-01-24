Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet ilkelerini pekiştirmeyi amaçladığını savunduğu" yasa tasarısının Ulusal Meclis'teki özel komisyon tarafından geniş kabul gördüğünü belirtti.

Darmanin, "Yalnızca bugünün zorluklarına direnmek için değil, cumhuriyetin değerlerini savunmak için geleceğe yönelik bir yasa yapıyoruz" ifadesini kullanan Darmanin, "aşırı sağcı ve solcu" yapıların yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Müslümanları "abluka" altına alan yasa

Tasarının Şubat ayında Millet Meclisine sunulması bekleniyor

Cumhuriyetin değerlerine saygıyı güçlendiren kanun tasarısı, Fransa'daki Müslüman toplumunu hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hayatlarının hemen her alanına kısıtlamalar getiriyor ve çok nadir görülen durumları kronik problemler olarak göstermeye çalışıyor. .

Tasarı, camilere ve bu camilerin yönetiminden sorumlu derneklere müdahale edilmesini ve ayrıca Müslümanlara ait derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanının kontrol edilmesini öngörüyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da, ailelerin çocuklarına evde eğitim vermesini engelleyerek ülkedeki Müslüman toplumun eğitim seçeneklerini de kısıtlıyor.

Hastaların cinsiyete dayalı olarak dini veya başka nedenlerle doktor seçmesini yasaklayan yasa tasarısı, yeni bir mekanizma ile "nefret uyandıran paylaşımlar" adı altında muhalif görüşlerin değerlendirilip bastırılmasının önünü açıyor.