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Aktüel Fransa'da Müslüman sivil toplum kuruluşuna baskın
Aktüel

Fransa'da Müslüman sivil toplum kuruluşuna baskın

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:34:39 -
Fransa'da Müslüman sivil toplum kuruluşuna baskın

PARİS (AA) - Fransa’da sivil toplum kuruluşu Baraka City'e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlendiği bildirildi.

Baraka City’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, kuruluşun merkezine ve kurucusu Idriss Sihamedi’nin evine Fransız polisi tarafından baskın düzenlendi. Sihamedi çocuklarının gözleri önünde gözaltına alındı.

Polisin, Sihamedi’nin eşine de kelepçe taktığı ve çocukların da ellerini kaldırmalarını istediğini duyuran Baraka City, Sihamedi'nin mukavemet göstermediği halde polisin şiddet gösterdiğini aktardı.

Baskın, Baraka City’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Görüntülerde, polisin kapıların açılması için anahtar teklif eden çalışanları reddederek kapıyı kırdığı görülüyor.

Baskın sonrasına ait görüntülere ise polisin her yeri altüst ettiği kareler yansıyor.

Baskında sivil toplum kuruluşunu suçlayacak hiçbir unsur bulunamadı.

Fransız yetkililer, konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, İdriss Sihamedi’yi terörü desteklemekle suçlamıştı.

Baraka City, daha önce kendisine yönelik terör suçlamasından aklanmıştı.

Paris’te son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskınlar arttı. Bakan Darmanin, dün yaptığı açıklamada, "radikallerle mücadele" gerekçesiyle yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını duyurmuştu.

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