  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’da Macron'un partisinde yaprak dökümü
Aktüel

Fransa’da Macron'un partisinde yaprak dökümü

Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin ikinci isminden sonra sözcüsü de görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:51:16 -
Fransa’da Macron'un partisinde yaprak dökümü

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person’dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı.

Person’ın, 20 Eylül Pazar günü, “parti yönetiminin yeni fikirler üretmediği” gerekçesiyle genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararının ardından diğer parti üyelerine yaptığı istifa çağrısı karşılık buldu.

LREM’in dün akşam düzenlenen yönetim toplantısı, parti yöneticileri arasında tartışmalara sahne oldu.

Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini’nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Berge, istifasının ardından açıklama yapmadı.

Person, partideki görevlerinden istifa etse de LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini bildirmişti.

Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar
Gündem

Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sapkınları eleştirdiği yazısının çarpıtılması sonrası yaşanan sürecin kendilerini..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı