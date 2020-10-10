Fransa’da ‘Macron’u öldüren’ bir kaçış oyunu geliştirildi

Fransa'nın güney kenti Toulouse'da Arkanes: Live Escape'i yöneten girişimci Camille, özellikle gençlerin sevdiği escape game'de (kaçış oyunu) umulmadık bir senaryo geliştirdi.

Bir anarşist grubunu canlandıran oyuncular, oyunun sonunda girdikleri bir odada sandalyeye bağlanmış ve yüzünde birçok yara izi olan Macron karakteri ile karşılaşıyor.

Camille, bu adımdan sonra oyuncuların 3 seçeneğinin olduğunu söylüyor, Macron'u kurtarabilirler veya ceza kanunu kitaplığını atarak onu hapse gönderebilirler. Bunları tercih etmeyen oyuncularda molotof kokteyli atarak Fransız liderin ölümüne karar verebilirler.

Senaryonun bir "mizah" olduğunu söyleyen genç kadın, sona gelen oyuncuların büyük çoğunluğunun Macron'u öldürmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Camille, Cumhurbaşkanını öldüren oyun senaryosunun bazıları için "şok edici" olabileceğini kabul etse de amacın "suça teşvik etmek olmadığını" sadece eğlenmek olduğunu ifade ediyor.

İşletmeci bugüne kadar hiçbir şikâyetin gelmediğini, tersine oyuncuların bu senaryoyu çok beğendiklerini belirtiyor.

Eski bir Sarı Yelekli eylemcisi olan Camille bu oyunun, "ifade özgürlüğü ve karikatür yapma" hakkına girdiğini vurguluyor.