  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da lise öğrencileri salgına rağmen öğretime devam edilmesini protesto etti
Aktüel

Fransa'da lise öğrencileri salgına rağmen öğretime devam edilmesini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:31:27 -
Fransa'da lise öğrencileri salgına rağmen öğretime devam edilmesini protesto etti

PARİS (AA) - Fransa'nın Compiegne kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen öğretime devam edilmesini protesto eden liseli göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Compiegne'deki Mireille-Grenet Lisesi çevresinde öğrenciler gösteri düzenledi.

Polise çeşitli maddeler atan göstericiler, polis aracına da zarar verdi ve camlarını kırdı. Göstericiler çöp bidonlarını da ateşe verdi.

Eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Oise Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gösteride 4 kişi gözaltına alındı, çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri yaralandı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede üniversiteler dışında tüm okullar eğitime devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay