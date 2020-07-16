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Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 138'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 22:06:56 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 138'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 138'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 534 artışla 207 bin 142'ye ulaştı.

Son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 138'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 481'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 796 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 216 artarak 79 bin 36'ya ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 99 gündür düşüyor.

- Kapalı alanlarda maske zorunluluğu

Fransa Başbakanı Jean-Castex, Senato'da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle gelecek haftadan itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale geleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran ise Fransızlara zorunluluğu beklemeden kapalı alanlarda maske kullanmayı tavsiye etti.

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