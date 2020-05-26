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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:39:18 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı.   

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 520 artışla 219 bin 957'ye ulaştı.  

Kovid-19 nedeniyle 1555'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 264 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 48 gündür düşüyor. 

İyileşen kişi sayısı 718 artarak 65 bin 879'a yükseldi.  

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 83 kişi yaşamını yitirirken, yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellenmesiyle toplam can kaybı 28 bin 530'a çıktı.

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