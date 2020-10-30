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Aktüel Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:22:01 -
Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 250 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 36 bin 20'ye ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 637 artışla 1 milyon 282 bin 769'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 156'sı yoğun bakımda olmak üzere, 21 bin 183 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 115 bin 287'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 19,4'e ulaştı.



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